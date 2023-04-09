Зохра Агамирова завоевала "золото" на Гран-при во Франции

Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике успешно выступили на 34-ом Международном Гран-при в городе Тье (Франция), сообщает Day.Az.

Зохра Агамирова завоевала золотую медаль в упражнении с булавами, "серебро" в программе с обручем и мячом. Напомним, что в ходе вчерашних соревнований Агамирова завоевала серебряную медаль в многоборье.

Команда Азербайджана в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина, в упражнении с тремя лентами и двумя мячами завоевала "серебро", а за композицию с пятью обручами удостоена "бронзы".