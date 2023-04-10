Стало известно о состоянии здоровья Костомарова
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров приступил к выполнению восстановительных упражнений. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Роман продолжает постепенное восстановление. Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения", - рассказал источник агентства.