Маркиньос продлит контракт с ФК «ПСЖ»

Бразильский защитник "ПСЖ" Маркиньос подтвердил, что его новый контракт с командой будет подписан в скором времени, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Я надеюсь, что это будет сделано в самое ближайшее время, я уверен - мы находимся на завершающей стадии и обсуждаем заключительные детали", - сообщил футболист.

Новый контракт, как ожидается, будет действовать до конца июня 2027 года. Текущее соглашение Маркиньоса с "ПСЖ" действует до 30 июня 2024 года. Стоимость 28-летнего бразильца, по данным портала Transfermarkt - €70 млн.

8 апреля капитан парижского клуба провел 400-й матч в футболке "ПСЖ". В текущем сезоне центральный защитник провел 36 матчей во всех турнирах, в 13 из которых парижане не пропускали. Также на счету Маркиньоса два забитых мяча.