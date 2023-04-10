ФК "Карабах" - лидер на постсоветском пространстве

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый международный рейтинг клубов.

Как передает Day.Az, в рейтинг вошли 306 команд, в том числе один азербайджанский клуб.

Позиция агдамского ФК "Карабах" не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Чемпион страны занял 62-е место со 149 очками.

Представитель Агдама - 39-й среди европейских клубов и лидер на постсоветском пространстве.

В тройке лидеров рейтинговой таблицы - "Фламенго" (Бразилия - 327 очков), "Реал Мадрид" (Испания - 298) и "Манчестер Сити" (Англия - 254).