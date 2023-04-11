https://news.day.az/sport/1554125.html «МЮ» интересуется Мак Аллистером и Кайседо
«МЮ» интересуется Мак Аллистером и Кайседо
"Манчестер Юнайтед" интересуется Мойсесом Кайседо и Алексисом Мак Аллистером из "Брайтона", передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.
По информации The Telegraph, усиление центра полузащиты - одна из ключевых задач для клуба и тренера Эрика тен Хага этим летом.
Центральные полузащитники "Брайтона" входят в шорт-лист манкунианцев.
Ожидается, что "Брайтон" попросит не менее 70 млн фунтов и за аргентинца, и за эквадорца.
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