«МЮ» интересуется Мак Аллистером и Кайседо

"Манчестер Юнайтед" интересуется Мойсесом Кайседо и Алексисом Мак Аллистером из "Брайтона", передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

По информации The Telegraph, усиление центра полузащиты - одна из ключевых задач для клуба и тренера Эрика тен Хага этим летом.

Центральные полузащитники "Брайтона" входят в шорт-лист манкунианцев.

Ожидается, что "Брайтон" попросит не менее 70 млн фунтов и за аргентинца, и за эквадорца.