Робин Фряйнс объявил о завершении сотрудничества с Audi

Робин Фряйнс объявил о расставании с Audi после семи лет сотрудничества с немецкой маркой в качестве заводского гонщика. За это время он весьма успешно выступал в гонках GT и DTM и одержал немало побед, передает Day.Az со ссылкой на f1news.ru.

"Всё хорошее когда-то заканчивается! - сообщил голландец на своих страницах в социальных сетях. - Я семь лет работал заводским гонщиком Audi Sport, но теперь пришло время двигаться дальше. У меня нет слов, чтобы поблагодарить всех за это славное время.

Я присоединился к Audi Sport в 2015-м и в том сезоне выиграл серию Blancpain GT. Через два года мы выиграли чемпионат Blancpain Sprint, и тоже вместе с бельгийской командой WRT, и вскоре после этого отпраздновали победу в "12 часах Батерста".

Больше всего мне понравилось в течение трёх лет гоняться в DTM на последних машинах категории Class 1, а самые дорогие воспоминания связаны с первой гонкой за команду ABT Motorsport, которая прошла в моём родном Ассене.

Под конец моей карьеры в Audi в прошлом году мы выиграли "24 часа Нюрбургринга, и этот результат, конечно, нас удивил! Спасибо всем, кто помог его добиться!"

Фряйнс продолжает выступать в электрической Формуле E за ABT Cupra, а также в гонках на выносливость в классе LMP2 в составе уже упомянутой бельгийской команды WRT, которая в следующем году получит заводскую поддержку BMW и перейдёт в класс гиперкаров.

Фряйнс был последним гонщиком Audi, кто завершил сотрудничество с этим автопроизводителем после того, как в Ингольштадте решили сменить курс и вместо гонок на выносливость переориентироваться на Формулу 1. Ранее такое же решение приняли другие гонщики - Рене Раст, Нико Мюллер, Кельвин ван дер Линде, Дрейс Вантур и Шарль Вертс.