Азербайджанские гимнастки вернулись из Франции с медалями

Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике, успешно выступившие на 34-ом Международном Гран-при в городе Тье (Франция), вернулись с медалями на родину, сообщает в понедельник Day.Az.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев граций встретили представители Федерации гимнастики Азербайджана, коллеги, представители спортивной общественности, а также родные и близкие спортсменок.

Напомним, что азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова, выступающая в индивидуальной программе, завоевала на соревнованиях золотую медаль в упражнении с булавами, "серебро" в программе с обручем, мячом, а также в многоборье.

Команда Азербайджана в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина, в программе с тремя лентами и двумя мячами завоевала "серебро", а за композицию с пятью обручами удостоена "бронзы".

В сумме на 34-ом Международном Гран-при во Франции азербайджанские гимнастки завоевали одну золотую медаль, четыре серебряные награды и одну "бронзу".

По приезде на родину грации поделились с представителями СМИ впечатлениями, рассказали об участии в соревнованиях.

По словам Зохры Агамировой, завоеванные во Франции медали стали ее первыми наградами на международном соревновании в этом сезоне.

"Счастлива, что смогла принести стране четыре медали, среди которых и золотая награда. Выражаю благодарность тренерам, которые со мной работают", - сказала Агамирова, добавив, что надеется показать хороший результат на предстоящем Кубке мира в Баку, который пройдет 21-23 апреля.

Член команды в групповых упражнениях Зейнаб Гумметова подчеркнула, что впереди команду также ждут значимые международные соревнования. "34-й Международный Гран-при во Франции стал нашим первым соревнованием в новом сезоне. Счастливы, что вернулись на родину с серебряной и бронзовой медалями. Но это не максимальный наш результат, работа над композициями продолжается. Впереди нас ждут Кубок мира и Чемпионат Европы (17-21 мая), которые пройдут в Баку, мы будем стараться показать на предстоящих соревнованиях результат еще выше", - сказала Гумметова.

Член команды в групповых упражнениях Гюллю Агаларзаде так же сказала, что гимнастки постараются на Кубке мира и Чемпионате Европы в Баку продемонстрировать программу еще лучше и красивее.

"Так как соревнования во Франции стали первыми в этом сезоне, мы были немного взволнованы. Но, учитывая, что это первый турнир в сезоне - результат удовлетворительный", - заключила Агаларзаде.