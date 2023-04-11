Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду вступил в перепалку с футболистом "Аль-Фейха" после матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Португалец после матча сказал форварду "Аль-Фейха": "Ты не хочешь играть!", намекнув на тактику соперника, после чего звездный футболист "Аль-Насра" удалился в подтрибунное помещение.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в девяти матчах, отметившись 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами. "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице.

Напомним, Роналду перешел в "Аль-Наср" 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для футболиста и его семьи.

38-летний португалец с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". К разрыву соглашения привело скандальное интервью игрока, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику клуба.