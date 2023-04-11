Врач заявил о новой проблеме со здоровьем у Костомарова

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков назвал главную проблему, которая может помешать установке протезов у Романа Костомарова, - образование тромбов в сосудах, которые мешают нормальному течению крови в организме. Тромбоз ведет к отекам конечностей и может спровоцировать гангрену. Слова врача приводит Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Остается тромбоз, который невозможно убрать. Как правило, он не привязывается к определенному месту, а передвигается по организму при движении пациента.

Сложно определить, куда он может переместиться - в этом его большая опасность. Если риск тромбоза все еще большой, то ни в коем случае нельзя переходить к установке протезов", - сказал Шестаков.

При этом врач считает позитивным знаком тот факт, что специалисты уже начали готовить Костомарова к протезированию. Это означает, что они хорошо изучили повреждения рук и ног спортсмена и "сократили их до минимума", а общее состояние фигуриста является стабильным.