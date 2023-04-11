Хави о возможном возвращении Месси в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал возможное возвращение в каталонский клуб Лионеля Месси, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

"Люди очень воодушевлены возможным возвращением Месси, поскольку они скандировали его имя уже два матча подряд.

Прямо сейчас мы сосредоточены на победе в Ла Лиге. После этого посмотрим, что произойдет", - заявил Хави.

Ранее сообщалось, что Хави лоббирует возвращение Месси в "Барселону", в то время как руководство клуба пока не приняло решения о целесообразности этого шага.

35-летний аргентинский нападающий покинул "Барселону" летом 2021 года, подписав двухлетний контракт с "ПСЖ".