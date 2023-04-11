В Национальной арене гимнастики проходят тренерские курсы по аэробной гимнастике

В Национальной арене гимнастики в Баку проходят теоретические и практические занятия тренерских курсов второго уровня по аэробной гимнастике, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

На курсах, которые стартовали 10 апреля, участвуют тренеры, работающие с детьми в возрасте 8-10 лет. К занятиям привлечены 9 тренеров, представляющих клуб "Оджаг Спорт", а также те, кто осуществляет независимую деятельность.

На курсах под руководством специалиста международного уровня Десиславы Богушевой (Болгария), участвуют тренеры, успешно прошедшие первый этап.

Теоретические и практические занятия курсов охватывают такие темы как структура шагов в аэробной гимнастике, развитие и усовершенствование артистизма, методология сложности элементов, вопросы, связанные с хореографией, медициной, психологией и т.д.

Занятия будут продолжаться до 12 апреля, затем слушатели курсов должны будут сдать экзамен по теории и практике.

Ранее участники завершили онлайн-часть курсов по средствам образовательного сайта Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).