Избран новый президент Федерации волейбола Азербайджана

11 апреля состоялось общее собрание Федерации волейбола Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Федерации, вначале на мероприятии, прошедшем в административном здании министерства молодежи и спорта, прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов поприветствовал участников встречи и пожелал им успехов. После утверждения повестки заседания президент Федерации Джавид Гурбанов выступил с отчетом, который затем был принят посредством голосования. Джавид Гурбанов сообщил о своей отставке с поста президента Федерации волейбола в связи с избранием главой Федерации атлетики Азербайджана, отставка была принята голосованием.

Затем были проведены выборы нового руководства федерации. Новым президентом Федерации волейбола Азербайджана был избран председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров. Выступивший новый президент Федерации поблагодарил за оказанное доверие, после чего кратко рассказал о дальнейшем развитии волейбола и приоритетных целях. Багиров также поблагодарил предыдущее руководство Федерации за работу в прошедший период. Он отметил, что массовость и пропаганда волейбола входят в число приоритетных направлений, и будет разработана соответствующая стратегия развития этого вида спорта.

На заседании Фаиг Гараев и Бахруз Гулиев были избраны вице-президентами Федерации, а членами правления - Заур Ахундов, Эльчин Агакишиев, Ильгар Нуриев, Эльгар Багиров и Гюнай Саламова.

В завершение выступили с речами вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и вице-президент Федерации волейбола Фаиг Гараев. Ф.Гараев вручил благодарственный плакет бывшему президенту Федерации Джавиду Гурбанову за поддержку развития волейбола.