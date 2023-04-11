Федерация гимнастики Азербайджана находится в числе лидеров по уровню развития, что, безусловно, нас радует.

Как сообщает Trend, об этом во вторник сказала журналистам специалист международного уровня Десислава Богушева (Болгария), под руководством которой в Баку проходят тренерские курсы по аэробной гимнастике, передает Day.Az.

По ее словам, Федерация гимнастики Азербайджана подготовила очень хорошую образовательную программу для подготовки тренеров.

"Это мой второй визит в Азербайджан, первый раз была здесь пять лет назад. Прошлый визит был связан с проведением тренерских курсов Международной федерации гимнастики (FIG). Счастлива вновь находиться в Азербайджане.

Аэробная гимнастика - молодой вид спорта в Азербайджане. Однако, успехи, достигнутые за короткий период времени - на виду. Достижения азербайджанских гимнастов в этой дисциплине на чемпионатах мира и Европы - результат созданных замечательных условий", - отметила она.

Напомним, что в Национальной арене гимнастики в Баку 10-12 апреля проходят теоретические и практические занятия для тренеров второго уровня по аэробной гимнастике. На курсах участвуют тренеры, работающие с детьми в возрасте 8-10 лет.