Азербайджанский спортсмен вышел в финал чемпионата Европы по спортивной гимнастике

Азербайджанский гимнаст Никита Симонов вышел в финал чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Анталье (Турция), сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Никита Симонов в квалификации упражнения на кольцах занял шестую позицию, что позволило ему выйти в финал на данном гимнастическом снаряде. Результат Симонова в квалификации составил 14.666 балла.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Анталье проходит 11-16 апреля. Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).