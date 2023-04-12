Лига чемпионов: результаты матчей "Манчестер Сити" - "Бавария", "Бенфика" - "Интер"

Сегодня, 11 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались "Манчестер Сити" и мюнхенская "Бавария". Игра проходила в Манчестере (Англия) на стадионе "Этихад (Сити оф Манчестер)". Судейскую бригаду возглавлял Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).

Матч завершился победой хозяев поля со счётом 3:0. На 27-й минуте полузащитник "Манчестер Сити" Родриго Эрнандес открыл счёт в матче. На 71-й минуте Бернарду Силва забил второй мяч в ворота мюнхенской команды. На 77-й минуте нападающий Эрлинг Холанд забил третий гол в матче.

Ответная встреча пройдёт 19 апреля в Мюнхене.

В Лиссабоне завершился первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором "Бенфика" принимала "Интер". Встреча завершилась победой "Интера" со счётом 2:0.

На 51-й минуте матча Николо Барелла вывел "Интер" вперёд. На 81-й минуте в ворота "Бенфики" был назначен пенальти за игру рукой, который реализовал Ромелу Лукаку.

Ответный матч пройдёт в Милане 19 апреля. Победитель противостояния сыграет в полуфинале с "Наполи" или "Миланом".