«Манчестер Сити» установил рекорд среди английских клубов в Лиге чемпионов

Футбольный клуб "Манчестер Сити" установил рекорд для английских команд в Лиге чемпионов по продолжительности беспроигрышной серии в домашних матчах турнира. Об этом сообщает пресс-служба "горожан", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вчера, 11 апреля, "Сити" на своем поле разгромил мюнхенскую "Баварию со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Забитыми мячами отличились Родриго Эрнандес (27-я минута), Бернарду Силва (70-я) и Эрлинг Холанд (77-я). "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Этот матч стал 25-м подряд для подопечных Хосепа Гвардиолы, который они не проигрывают на стадионе "Сити оф Манчестер" в рамках Лиги чемпионов.

Ответная игра состоится в Мюнхене 19 апреля.

В среду, 12 апреля, пройдут еще два четвертьфинальных матча: мадридский "Реал" дома примет лондонский "Челси", а "Милан" на своем поле померится силами с "Наполи". Обе игры начнутся в 22.00 по московскому времени.