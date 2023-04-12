Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордную сумму

Кроссовки знаменитого американского баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $2,2 млн. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Джордан носил кроссовки Air Jordan 13 во время своего последнего в карьере финала чемпионата в 1998 году. Он выступал за "Чикаго Буллз" и играл в них в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против команды "Юта Джаз".

Эта ставка побила рекорд аукционов на покупку спортивной обуви. Предыдущее достижение тоже принадлежало Джордану, когда в 2021 году продали другие кроссовки чемпиона НБА за $1,4 млн.