«Аль-Наср» уволит с поста тренера Гарсию

Руководство саудовского "Аль-Насра" отправит в отставку главного тренера команды Руди Гарсию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание Diario AS передает, что работой специалиста недоволен капитан команды Криштиану Роналду. Отмечается, что решение об отставке уже принято. Португалец разочарован игрой команды в последние недели.

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед".