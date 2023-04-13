«Реал» – главный претендент на Беллингема

"Реал" стал главным претендентов на трансфер Джуда Беллингема, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

Вчера стало известно, что "Ливерпуль" отказался от планов купить полузащитника "Боруссии" из-за высокой трансферной стоимости игрока. Теперь, как сообщает SportBuzzer со ссылкой на Bild, переход в "Реал" стал наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Беллингема.

Мадридский клуб становил лимит на возможный трансфер. "Сливочные" готовы заплатить "Дортмунду" около 100 миллионов евро, с учетом бонусов эта сумма может вырасти до 130-150 миллионов.

Отмечается, что такие клубы, как "Манчестер Сити", "Челси" и "ПСЖ" Беллингем считает "непривлекательными и бездушными".

Контракт 19-летнего хавбека с "Боруссией" рассчитан до 2025 года.