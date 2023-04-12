Великобритания подала заявку на проведение Евро-2028

Великобритания подала официальную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу Евро-2028.

Об этом 12 апреля сообщил телеканал ITV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Совместная заявка была подана от Англии, Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии и Республики Ирландия.

"Наше новаторское пятистороннее партнерство обеспечит рекордный и незабываемый Евро. <...> Вместе мы хотим, чтобы Евро-2028 стал катализатором новой и устойчивой эры футбола, от низов до самых вершин европейского футбола", - заявила Дебби Хьюитт, председатель заявки.