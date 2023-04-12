«Торино» заинтересовался азербайджанским нападающим

Спортивный директор итальянского футбольного клуба "Торино" Давиде Ваньяти наметил новую трансферную цель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Football News 24, итальянцы нацелились на форварда азербайджанского "Карабаха" Мусу Гурбанлы. Ваньяти сообщил, что скаутский отдел клуба заинтересован в усилении атакующей линии азербайджанским нападающим.

