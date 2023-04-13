«Реал» обыграл «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" обыграл лондонский "Челси" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча, прошедшая на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, завершилась со счетом 1:0. На 21-й минуте игры ворота соперников поразил форвард Карим Бензема, а на 70-й преимущество хозяев упрочил Марко Асенсио. Таким образом, "Реал" продлил голевую серию в домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов, которая длится уже 12 лет. С 59-й минуты гости играли в меньшинстве, так как хавбек Бен Чилуэлл получил прямую красную карточку.

Вторая встреча команд состоится 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

В параллельном матче "Милан" со счетом 1:0 обыграл "Наполи". Единственный мяч забил Исмаэль Беннасер. Вторую игру клубы также проведут 18 апреля. Она начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Игра состоится 10 июня.