Мане может покинуть «Баварию»

Нападающий "Баварии" Садио Мане, вероятно, покинет команду в скором времени. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Все дело в конфликте между Мане и его партнером по команде Лероем Сане. Сенегалец ударил одноклубника после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором немецкая команда с разгромным счетом проиграла английскому "Манчестер Сити". По данным Флориана Плеттенберга, "Бавария" не собирается мириться с поведением Мане, штрафом дело не ограничится.

"Клуб должен сделать из этого показательный пример. В лице Тухеля он нанял тренера, при котором подобные вещи не должны происходить.

Я не думаю, что у Мане есть будущее в "Баварии" после этого сезона", - сообщает источник.

Напомним, что во вторник "Бавария" уступила "Ман Сити" со счетом 0:3 в первом матче 1/4 Лиги чемпионов. Сане провел на поле весь матч, Мане появился на 69-й минуте.

Ответная встреча между этими командами пройдет 19 апреля в Мюнхене.

В других четвертьфинальных матчах "Интер" и "Реал" одержали одинаковые победы со счетом 2:0 над "Бенфикой" и "Челси" соответственно, "Наполи" уступил "Милану" 0:1.