Стали известны детали разговора между Месси и Хави

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес постоянно поддерживает связь с нападающим "Пари Сен-Жермен" Лионелем Месси. Об этом сообщила журналистка Лайя Тудель Прадес в программе в эфире Tot costa Catalunya Radio, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Месси часто говорит Хави, что хочет вернуться в клуб. Также футболист и тренер часто говорят о команде, играх, атмосфере и раздевалке в "Барселоне". Сам Месси продвигает идею своего возвращения в клуб.

При этом Месси нередко говорит о "Барселоне" в первом лице: "Мы выиграли", "Мы сыграли хорошо". Напомним, что ранее они были одноклубниками на протяжении нескольких лет.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "Пари Сен-Жермен". После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов, перебравшись из родного "Ньюэллс Олд Бойз" в 13-летнем возрасте.

Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или в Саудовскую Аравию.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 14 забитых мячей и 14 результативных передач в 25 матчах чемпионата Франции.