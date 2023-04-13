Спаллетти пригрозил уйти с матча «Наполи»

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти оценил потрясающую поддержку болельщиков "Милана" в очном матче Лиги чемпионов и пригрозил уйти с матча, если фанаты неаполитанцев не будут оказывать команде должной поддержки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не знаю, какой атмосферы ожидать в ответном матче, но вы можете себе представить, как я был расстроен, увидев такой стадион против "Милана". То, что я увидел во время важного матча, я не смогу понять никогда. Это навсегда останется со мной.

Если то же самое произойдет во время ответного матча Лиги чемпионов, я покину скамейку запасных и пойду домой. Потому что это что-то необъяснимое. Нас взяли в заложники", - передает слова Спаллетти Football Italia.