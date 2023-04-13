"Сияй, как звезда" – спортсменки из 38 стран выступят в Баку на чемпионате Европы по художественной гимнастике

17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике, сообщает Day.Az.

Соревнования пройдут под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда).

В чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку примут участие гимнастки из 38 стран мира. В ходе соревнований, которые пройдут в течение пяти дней, грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).

Спортсменки, выступающие в индивидуальной программе, будут соревноваться в многоборье, а также в упражнениях по отдельным гимнастическим предметам (булавы, обруч, мяч, лента)

19 команд в групповых упражнениях среди сеньорок представят программы с 5 обручами, а также композиции с 3 лентами и 2 мячами. 22 команды в групповых упражнениях среди юниорок представят упражнения с 5 скакалками, а также с 5 мячами.

По итогам жеребьевки азербайджанские гимнастки, выступающие в индивидуальной программе (сеньорки), и юниорская команда в групповых упражнениях выступят под 18 номером, а взрослая команда в групповых упражнениях - 10-й.

Хорошее настроение публике и участницам соревнований подарит маскот Европейской гимнастики - обезьянка по имени Луиджи.

Отметим, что это будет пятый чемпионат Европы по художественной гимнастике, который пройдет в нашей стране. Напомним, что Баку принимал континентальные чемпионаты по данной гимнастической дисциплине в 2007, 2009, 2014 и 2019 годах.