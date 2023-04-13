«Бавария» выступила с заявлением по поводу драки Мане с одноклубником

Мюнхенская "Бавария" объявила, что сенегальский нападающий Садио Мане понесет наказание за драку с одноклубником Лероем Зане после проигрыша английскому "Манчестер Сити" в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов? передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Садио Мане не примет участия в матче с "Хоффенхаймом", так как не будет включен в состав "Баварии" на домашнюю игру в субботу. Это связано с его неподобающим поведением после встречи с "Манчестер Сити". Мане также будет оштрафован", - говорится в заявлении немецкого клуба, опубликованном на официальном сайте.

СМИ сообщали, что Мане может покинуть "Баварию" из-за своего проступка. В команде ожидают, что сенегалец принесет свои извинения перед командой за случившееся.

Мане и Зане устроили перепалку еще во время игры, находясь на поле, а в раздевалке после матча сенегалец нанес товарищу по команде удар по лицу, в результате которого разбил Зане губу. Футболистов разняли игроки "Баварии", предотвратив драку.

"Манчестер Сити" на своем поле одержал победу над "Баварией" со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Родриго Эрнандес (27-я минута), Бернарду Силва (70-я) и Эрлинг Холанд (77-я). Ответный матч пройдет в Мюнхене 19 апреля.