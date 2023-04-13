https://news.day.az/sport/1555256.html «Аль-Наср» уволил главного тренера Гарсию
«Аль-Наср» уволил главного тренера Гарсию
Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср" отправил в отставку главного тренера Руди Гарсию, сообщается в социальных сетях команды, передает Day.Az.
Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Ранее СМИ сообщали, что португальский нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду выразил свое недовольство работой и стилем игры французского тренера, который возглавил команду в июне 2022 года.
Пресса писала, что владельцы "Аль-Насра" давали специалисту один матч на то, чтобы исправить ситуацию в чемпионате страны, в котором команда на три очка отстает от лидирующего "Аль-Иттихада".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре