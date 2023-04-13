«Аль-Наср» уволил главного тренера Гарсию

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Наср" отправил в отставку главного тренера Руди Гарсию, сообщается в социальных сетях команды, передает Day.Az.

Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Ранее СМИ сообщали, что португальский нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду выразил свое недовольство работой и стилем игры французского тренера, который возглавил команду в июне 2022 года.

Пресса писала, что владельцы "Аль-Насра" давали специалисту один матч на то, чтобы исправить ситуацию в чемпионате страны, в котором команда на три очка отстает от лидирующего "Аль-Иттихада".