Стало известно о намерении шести стран создать альтернативную IBA федерацию

Стало известно о намерении шести стран создать организацию, альтернативную Международной федерации бокса (IBA). Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Inside the Games.

Новую ассоциацию назовут World Boxing. Инициатива основать ее принадлежит Великобритании и США. К ним присоединятся Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция. "У нас есть различные источники финансирования. Есть пожертвования, членство, спонсорство, доходы и некоторые другие источники. Бюджет, который мы рассчитали на этот год, составляет 900 тысяч евро", - отметил исполняющий обязанности генерального секретаря World Boxing Саймон Тулсон.