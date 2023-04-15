«ПСЖ» интересуется футболистами АПЛ

Французский "ПСЖ" интересуется рядом футболистов из клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает издание 90min, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По информации источника, "ПСЖ" продолжает изучать возможность приобретения полузащитника "Челси" Н'Голо Канте, чтобы укрепить свой центр поля. Парижане уже несколько недель ведут переговоры о переходе игрока, чей контракт с лондонцами заканчивается в июне этого года.

Также "ПСЖ" может приобрести ещё одного игрока "Челси" Хакима Зиеша, чей переход в парижский клуб сорвался в летнее трансферное окно.

"ПСЖ" следит за ситуацией нападающего Антони Марсьяля в "Манчестер Юнайтед", который может покинуть английский клуб уже ближайшим летом.