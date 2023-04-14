Моя цель на Международном турнире AGF Trophy показать всё, над чем я работаю каждый день на тренировках

Моя цель на Международном турнире по художественной гимнастике AGF Trophy показать максимум, всё, над чем я работаю каждый день на тренировках.

Об этом в пятницу сказала Trend участница соревнований, юная гимнастка из Кыргызстана Злата Аркатова, передает Day.Az.

"Выступила хорошо, правда, были некоторые помарки. Завтра второй соревновательный день, постараюсь собраться и сделать максимум. Всегда нужно работать и много тренироваться, буду стараться, чтобы достичь хороших результатов", - сказала грация из Кыргызстана.

Злата Аркатова отметила, что в Баку прекрасная гимнастическая арена, и ей нравится здесь выступать.

"Во второй раз приезжаю в Азербайджан. Когда узнала о проведении Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy, была рада очередной возможности посетить Баку. Турнир организован замечательно, приятно выступать на соревнованиях такого уровня", - добавила она.

Отметим, что соревнования Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представят 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 - юниорок), 18 спортсменок выступают в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).