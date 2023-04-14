Глава Формулы 1 Стефано Доменикали заявил, что чемпионат мира активно изучает возможность возвращения Гран-при в Африке. А кроме того будет учитывать перспективы исторических автодромов и современных трасс при составлении календаря серии, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Текущий календарь я бы оценил как довольно хороший. Я бы сказал, что 24 этапа - это правильное число, а сочетание континентов, которое у нас есть сегодня, выглядит неплохо. Не секрет, что Формула 1 изучает шансы возвращения в Африку, потому что это единственный недостающий нашей серии континент.

Что касается трасс, то я думаю, в данный момент все владельцы автодром это понимают - мы не играем ни в какие игры, мы очень открыты с ними - мы говорим, что если они хотят быть в календаре, им нужно делать то, что мы считаем правильным для них, а также для Формулы 1. Нельзя быть высокомерным и верить, что у тебя есть гарантированное будущее, потому что трасса проводила гонку на протяжении 100 лет - сегодня истории недостаточно", - приводит слова Стефано Доменикали "Motorsport Week".

Напомним, Южноафриканский Гран-гри проходил на трассе "Кьялами" в Мидранде в Южно-Африканской Республике. Гонка проходила с 1976 по 1985 годы, а затем была отменена в знак протеста против режима апартеида в стране. Гран-при возвращался в 1992 и 1993 годах и это был последний раз в истории, когда Африка принимала этап Формулы 1 - последним победителем Южноафриканского Гран-при является француз Ален Прост.