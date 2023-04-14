https://news.day.az/sport/1555529.html Известный турецкий футболист стал тренером
Известный турецкий футболист стал тренером
Бывший игрок сборной Турции по футболу и стамбульского клуба "Галатасарай" Арда Туран приступает к работе главным тренером. Вице-президент клуба Фатих Кулаксыз подтвердил информацию, передает Day.Az со ссылкой на CNN Türk.
36-летний бывший полузащитник будет тренировать "Эюпспор", который играет в Первой лиге Турции. Именно он выведет команду на игру с "Гезтепе" в рамках Первой лиги Турции в воскресенье.
Отметим, что Арда Туран завершил карьеру в прошлом году.
Несколько дней назад "Эюпспор" расстался с Зафером Тураном.
Он защищал честь" Галатасарая", "Башакшехира" в своей стране, а также "Атлетико" (Мадрид) и "Барселоны" в Испании.
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