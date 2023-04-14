Известный турецкий футболист стал тренером

Бывший игрок сборной Турции по футболу и стамбульского клуба "Галатасарай" Арда Туран приступает к работе главным тренером. Вице-президент клуба Фатих Кулаксыз подтвердил информацию, передает Day.Az со ссылкой на CNN Türk.

36-летний бывший полузащитник будет тренировать "Эюпспор", который играет в Первой лиге Турции. Именно он выведет команду на игру с "Гезтепе" в рамках Первой лиги Турции в воскресенье.

Отметим, что Арда Туран завершил карьеру в прошлом году.

Несколько дней назад "Эюпспор" расстался с Зафером Тураном.

Он защищал честь" Галатасарая", "Башакшехира" в своей стране, а также "Атлетико" (Мадрид) и "Барселоны" в Испании.