Федерация футбола Турции подала в УЕФА окончательную заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 или 2032 годов. Это будет шестая подряд попытка Турции провести ЧЕ, сообщает 14 апреля газета Hürriyet Daily News, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Министр спорта Мухаррем Касапоглу, подписавший правительственную гарантию, заявил, что в стране есть все необходимое для проведения подобных мероприятий. В этом году Стамбул должен принять финал футбольной Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе имени Ататюрка 6 июня, напоминает издание.

В заявке Турции представлены 10 стадионов в восьми городах, два из которых находятся в Стамбуле и один достраивается в Анкаре. "Мы считаем, что гарантии, которые ищет УЕФА, но не может найти в каждой стране, продвинут нашу заявку еще на один шаг вперед. Мы всегда гордились нашими современными стадионами и сооружениями, страстью к футболу в нашей стране и нашим высоким уровнем организации", - подчеркнул министр.

Голосование в Исполнительном комитете УЕФА, которое определит, какая страна или страны выиграли право проведения чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов, состоится в октябре.