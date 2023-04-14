Стала известна дата выступления азербайджанских тяжелоатлетов на чемпионате Европы в Ереване

Объявлена дата выступления азербайджанских тяжелоатлетов на чемпионате Европы, который пройдет в Ереване.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, первой выступит Назиля Исмаилова. Спортсменка, представляющая нашу страну в весовой категории 49 кг, выступит 15 апреля.

Иса Рустамов выступит в весовой категории 67 кг 17 апреля, Омар Джавадов в весе 73 кг 18 апреля и Али Шукурлу в весе 102 кг 22 апреля.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет с 15 по 23 апреля.