https://news.day.az/sport/1555548.html Стала известна дата выступления азербайджанских тяжелоатлетов на чемпионате Европы в Ереване
Стала известна дата выступления азербайджанских тяжелоатлетов на чемпионате Европы в Ереване
Объявлена дата выступления азербайджанских тяжелоатлетов на чемпионате Европы, который пройдет в Ереване.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, первой выступит Назиля Исмаилова. Спортсменка, представляющая нашу страну в весовой категории 49 кг, выступит 15 апреля.
Иса Рустамов выступит в весовой категории 67 кг 17 апреля, Омар Джавадов в весе 73 кг 18 апреля и Али Шукурлу в весе 102 кг 22 апреля.
Отметим, что чемпионат Европы пройдет с 15 по 23 апреля.
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