Мне очень нравится программа команды Азербайджана в групповых упражнениях

Мне очень нравится программа, с которой выступает команда Азербайджана в групповых упражнениях.

Об этом в пятницу сказала Trend участница Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку, грация из Египта Амина Собеих, передает Day.Az.

"У команды Азербайджана очень красивая программа", - отметила спортсменка.

Амина Собеих подчеркнула, что сборная Египта прибыла в Баку за день до соревнований.

"Успели провести в Баку только подиумную тренировку, основная подготовка у нас проходила дома. Мне нравится выступать в Баку, здесь также интересное световое оформление соревновательного зала", - добавила гимнастка.

Отметим, что соревнования Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 - юниорок), 18 спортсменок выступают в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).