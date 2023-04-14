Результаты квалификационных соревнований среди сеньорок

– азербайджанские грации в финале Международного турнира AGF Trophy в Баку

В рамках первого дня проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy определились финалистки среди сеньорок в упражнениях с обручем и мячом, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В упражнении с обручем среди сеньорок в финал Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy вышли Зохра Агамирова (Азербайджан, 34.450 балла), Ева Бланка Гьюлаи (Венгрия, 30.550 балла), Нора Демьер (Швейцария, 30.450 балла), Алина Гезалова (Азербайджан, 30.300 балла), Вероника Стурмилова (Молдова, 30.000 балла), Ламар Бехаири (Египет, 29.250 балла), Елизавета Луговских (Черногория, 28.600 балла), Севара Хаитова (Кыргызстан, 23.700 балла).

В упражнении с мячом среди сеньорок в финал Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy вышли Зохра Агамирова (Азербайджан, 33.550 балла), Алина Гезалова (Азербайджан, 31.700 балла), Эвелин Виктория Кочиш (Венгрия, 31.250 балла), Евгения Караман (Молдова, 27.550 балла), Елизавета Луговских (Черногория, 27.350 балла), Ламар Бехаири (Египет, 26.550 балла), Севара Хаитова (Кыргызстан, 26.300 балла), Лхагвацэцэг Эрдэнэбаяр (Монголия, 26.250 балла).

Также сегодня выступили команды в групповых упражнениях среди взрослых гимнасток, которые представили упражнения с 5 обручами. Результат команды Азербайджана в данной программе составил 36.200 балла, команды Польши - 34.250 балла.

Отметим, что соревнования Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 - юниорок), 18 спортсменок выступают в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).