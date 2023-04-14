«Бавария» оштрафовала Мане

Мюнхенская "Бавария" оштрафовала нападающего команды Садио Мане за драку с одноклубником Лероем Сане.

Об этом сообщает Goal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что сумма штрафа составила €500 тыс.

Инцидент произошел 11 апреля после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов, в котором "Бавария" на выезде уступила "Манчестер Сити" (0:3). Согласно сообщениям СМИ, Мане напал на Зане и ударил его по лицу. Отмечалось, что игроки поссорились еще на поле, а затем продолжили разговор на повышенных тонах в раздевалке.

13 апреля руководство мюнхенского клуба вывело Мане из состава команды для подготовки к матчу 28-го тура бундеслиги с "Хоффенхаймом" (15 апреля), а также оштрафовало африканского игрока. По информации Bild, Зане попросил смягчить наказание для одноклубника и выступил против разрыва контракта с форвардом.

Ответная встреча между "Баварией" и "Сити" пройдет 19 апреля в Мюнхене.