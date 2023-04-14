Во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване один из болельщиков поджег флаг Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, кадры провокационного поведения армянина появились в соцсетях.

Отметим, что азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы в Ереване. Страну на соревновании представляют Назиля Исмайлова, Иса Рустамов, Омар Джавадов и Али Шюкюрлю.