https://news.day.az/sport/1555623.html Провокация на Чемпионате Европы: армянин поджег флаг Азербайджана - ВИДЕО
Провокация на Чемпионате Европы: армянин поджег флаг Азербайджана - ВИДЕО
Во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване один из болельщиков поджег флаг Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, кадры провокационного поведения армянина появились в соцсетях.
Отметим, что азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы в Ереване. Страну на соревновании представляют Назиля Исмайлова, Иса Рустамов, Омар Джавадов и Али Шюкюрлю.
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