Гави сообщил «Барселоне» о желании остаться в клубе

Полузащитник "Барселоны" Гави дал понять каталонцам, что хотел бы продолжить карьеру в клубе, сообщает Diario Sport, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

По сведениям источника, молодой полузащитник снова зарегистрирован на сезон как игрок молодёжной команды. Это произошло из-за того, что ранее коммерческий суд Барселоны не поддержал апелляцию одноимённого клуба по отмене регистрации нового контракта с Гави, согласно которому его регистрировали бы игроком первой команды.

Футболист спокоен из-за ситуации с контрактом, потому что регистрация его нового соглашения является приоритетом для "Барселоны". Его заверили, что все проблемы будут решены.

Источник также сообщает, что за ситуацией с игроком следят "Челси" и "Бавария", которые хотят видеть Гави в своих составах.