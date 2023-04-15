Азербайджанские спортсмены возвращаются из Еревана на родину

Принято решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении министерства молодежи и спорта Азербайджана и Национального Олимпийского комитета.

"14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

Совершение такого варварского акта на церемонии, в которой принимал участие и премьер-министр Армении, и аплодисменты армянской общественности, представление лица, совершившего этот акт, как героя, являются наглядным примером этнической ненависти, расизма, ксенофобии, азербайджанофобии в этой стране. Это также полностью противоречит благородным целям и принципам спорта, способствующим миру и взаимопониманию между народами. Политизация спорта абсолютно недопустима.

В условиях, когда в Армении царит такая атмосфера ненависти, не обеспечивается безопасность, нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях из-за психологического давления невозможно.

Учитывая все это, было принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов. Армения должна обеспечить их безопасное возвращение.

Мы призываем международное сообщество, международные спортивные организации резко осудить этот варварский поступок, и призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении.

Считаем, что произошедшее событие показывает, что Армения не в состоянии проводить международные спортивные соревнования, и обеспечивать безопасность спортсменов", - говорится в заявлении.