В гимнастической арене в Баку самые лучшие условия для проведения соревнований.

Об этом в субботу сказала Trend израильский тренер Евгения Морговски, чья воспитанница является участницей Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку, передает Day.Az.

"В Азербайджане всегда прекрасная организация соревнований и просто идеальные условия для подготовки гимнасток. Мы очень любим участвовать в соревнованиях, которые проводятся в Баку, так как спортсменкам тут всегда комфортно", - сказала она.

Морговски отметила, что от Израиля в Международном турнире AGF Trophy участвует юниорская сборная, представленная двумя грациями, выступающими в индивидуальной программе, и командой в групповых упражнениях.

"Все спортсменки стараются выступить хорошо, показать достойный результат. Через несколько дней в Баку на учебно-тренировочные сборы прибывает сеньорская сборная Израиля по художественной гимнастике. После сборов гимнастки выступят на Кубке мира в Баку", - добавила она.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 - юниорок), 18 спортсменок - в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).