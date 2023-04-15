Церемония награждения победителей Международного турнира AGF Trophy в Баку: Азербайджан занял второе место в командном зачете среди юниорок

В субботу, 15 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy в командном зачете среди юниорок, выступающих в индивидуальной программе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В командном зачете среди юниорок первое место заняла команда Узбекистана (Мишель Нестерова и Наталья Усова), на втором месте команда Азербайджана (Шамс Агагусейнова и Нурай Ахмедзаде), третью позицию заняла команда Венгрии (Богларка Баркочи и Елена Вукмир).

Награды победителям и призерам вручили представитель министерства молодежи и спорта Азербайджана Гумру Мамедова, тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Евгения Виляева и менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Лала Магеррамова.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 - юниорок), 18 спортсменок - в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).