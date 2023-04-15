https://news.day.az/sport/1555827.html Азербайджанские тяжелоатлеты покинули Армению
Азербайджанские тяжелоатлеты покинули Армению
Азербайджанские тяжелоатлеты, отозванные с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, возвращаются в Азербайджан.
Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве молодежи и спорта, наша команда уже находится на территории Грузии.
"Азербайджанская делегация благополучно возвращается на родину. Наша команда на автобусе покинула Армению и въехала в Грузию. Самолет, который доставит нашу команду из Тбилиси в Баку, доставит ее на родину сегодня вечером в 21:20", - говорится в сообщении.
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