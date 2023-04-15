Азербайджанские тяжелоатлеты покинули Армению

Азербайджанские тяжелоатлеты, отозванные с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, возвращаются в Азербайджан.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве молодежи и спорта, наша команда уже находится на территории Грузии.

"Азербайджанская делегация благополучно возвращается на родину. Наша команда на автобусе покинула Армению и въехала в Грузию. Самолет, который доставит нашу команду из Тбилиси в Баку, доставит ее на родину сегодня вечером в 21:20", - говорится в сообщении.