С каждым соревнованием приобретаю все больше уверенности

С каждым соревнованием я оттачиваю свои навыки и приобретаю все больше и больше уверенности.

Об этом в субботу сказала Trend участница Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку, гимнастка из Израиля Яэль Алони Голдблатт, передает Day.Az.

"Из-за неважного самочувствия не могу сказать, что это мое лучшее выступление. Но надеюсь, что к следующему турниру смогу восстановиться и выступить лучше", - сказала она.

Грация из Израиля отметила, что это ее первый визит в Азербайджан, и она находится под большим впечатлением от Национальной арены гимнастики в Баку.

"Гимнастическая арена в Баку невероятно красивая, соревновательный зал большой, просторный, я раньше на таких площадках не выступала. Надеюсь, что еще не раз приеду сюда. Кстати, сегодня мы с командой планируем прогуляться по городу, посмотреть достопримечательности", - добавила она.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 - юниорок), 18 спортсменок - в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).