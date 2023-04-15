В Ла Лиге считают, что «Барселона» договорилась о контракте с Месси

В Ла Лиге считают, что у "Барселоны" есть договоренность с форвардом "Пари Сен-Жермен" Лионелем Месси о контракте. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, маркетинговый отдел каталонского клуба уже ведет подготовку к возможному возвращению аргентинского нападающего.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "Пари Сен-Жермен". После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов, перебравшись из родного "Ньюэллс Олд Бойз" в 13-летнем возрасте.

Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или в Саудовскую Аравию.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 14 забитых мячей и 14 результативных передач в 25 матчах чемпионата Франции.