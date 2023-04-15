Посол Венгрии в Азербайджане встретился со спортсменками своей страны в рамках Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy

Посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма встретился со спортсменками своей страны в рамках проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.

По словам дипломата, он впервые наблюдает за ходом соревнований в Национальной арене гимнастики в Баку.

"В Национальной арене гимнастики в Баку созданы прекрасные условия. Организация соревнований произвела на меня большое впечатление. Мне было приятно встретиться с членами делегации Венгрии на соревнованиях. Спортсменки и тренеры выразили удовлетворение своим участием в турнире", - сказал посол.

Отметив также высокий профессионализм азербайджанских спортсменок, посол пожелал им удачи на этом турнире и в будущих соревнованиях.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 - юниорок), 18 спортсменок - в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).