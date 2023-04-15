Результаты выступлений юниорских команд в групповых упражнениях на Международном турнире AGF Trophy в Баку

В рамках второго соревновательного дня, проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy, прошли выступления юниорских команд в групповых упражнениях, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня команды в групповых упражнениях среди гимнасток в категории "юниорки" представили программу с 5 мячами.

Результат выступления команды Израиля составил 30.950 балла, первой команды Азербайджана - 28.800 балла, представительниц Польши - 26.850 балла, сборной Венгрии - 26.200 балла, команды Литвы - 25.400 балла, сборной Узбекистана - 25.300 балла, второй команды Азербайджана - 23.100 балла и сборной Монголии - 12.850 балла.

Данные команды выступят завтра в финале упражнения с 5 мячами.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 - юниорок), 18 спортсменок - в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).