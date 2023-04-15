Азербайджанские грации в финале Международного турнира AGF Trophy

В рамках второго соревновательного дня проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy определились финалистки среди сеньорок в упражнениях булавами и лентой, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Лейли Агазаде вышли в финал упражнения с булавами, также Агамирова и Алина Гезалова вышла в финал программы с лентой.

В упражнении с булавами среди сеньорок в финал Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy вышли - Зохра Агамирова (Азербайджан, 30.150 балла), Нора Демьер (Швейцария, 29.900 балла), Лейли Агазаде (Азербайджан, 29.100 балла), Эвелин Виктория Кочиш (Венгрия, 28.850 балла), Вероника Стурмилова (Молдова, 28.750 балла), Ламар Бехаири (Египет, 27.350 балла), Елизавета Луговских (Черногория, 26.100 балла) и Лхагвацэцэг Эрдэнэбаяр (Монголия, 22.800 балла).

В упражнении с лентой среди сеньорок в финал Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy вышли Зохра Агамирова (Азербайджан, 30.550 балла), Алина Гезалова (Азербайджан, 30.150 балла), Нора Демьер (Швейцария, 29.300 балла), Эвелин Виктория Кочиш (Венгрия, 28.500 балла), Амина Собеих (Египет, 28.250 балла), Евгения Караман (Молдова, 27.900 балла), Елизавета Луговских (Черногория, 25.850 балла) и Лхагвацэцэг Эрдэнэбаяр (Монголия, 23.500 балла).

Также сегодня выступили команды в групповых упражнениях среди взрослых гимнасток, которые представили программу с 3 лентами и 2 мячами. Результат команды Азербайджана в данной программе составил 34.000 балла, команды Польши - 28.800 балла.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 - юниорок), 18 спортсменок - в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).