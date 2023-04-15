Азербайджанские спортсмены вернулись из Еревана в Баку

Азербайджанские тяжелоатлеты, отозванные с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, вернулись в Азербайджан.

Как сообщает в субботу Day.Az, самолет с нашей командой прибыл в Баку из Грузии.

Напомним, что 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

После этого инцидента было принято решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов.