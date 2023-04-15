https://news.day.az/sport/1555899.html Азербайджанские спортсмены вернулись из Еревана в Баку - ФОТО
Азербайджанские спортсмены вернулись из Еревана в Баку - ФОТО
Азербайджанские тяжелоатлеты, отозванные с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, вернулись в Азербайджан.
Как сообщает в субботу Day.Az, самолет с нашей командой прибыл в Баку из Грузии.
Напомним, что 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.
После этого инцидента было принято решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов.
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